RAAMATUBLOGI: Horowitzi kriminaalne „telliskivi“ ehk järg „Minu harakamõrvadele“ on igat sellele kulutatud minutit väärt

Tihtipuhku, kriminaalset „telliskivi“ ehk 500+ lehekülge paksu raamatut kätte võttes, tekib mõte, et kas lugemisele kulutatud aeg on seda väärt. Raamatupoe Rahva raamat kinnitusel kulub „Kuulillemõrvade“ läbimiseks 17 tundi ja 52 minutit (tegelikult vähem, kui loed tavalehekülje läbi minutiga)... Ent siinkohal tuleb tõdeda, et iga tund selle raamatu seltsis on kvaliteetaeg ehk puhas nauding. Kusjuures taaskord saab lugeja kaks krimiromaani ühes.

Harakamõrvades peab väikekirjastuse toimetaja Susan Ryeland välja selgitama, kes on siitilmast lahkunud menukirjaniku Alan Conway poolelijäänud romaanis mõrvar. Nüüd on Ryeland töölt lahkunud ja peab kallimaga Kreekas hotelli, ent minevik ja sellega ka tavaelu rammib jälle sisse. Suffolki rannikul asuvas hotellis, ühel pulmapeol, toimus aastaid tagasi mõrv ja nüüd on toonane pruut kadunud. Saladustele on lahendus olemas, ent see peitub Conway ühes romaanis, kuhu on kogu hotellipersonal ja olulised külalised sisse kirjutatud ning antud ka vihje mõrvarile.