Marju Länik: olen kohanenud kõigi riigikordade ja muutustega

Marju tööpäev võib kohati venida isegi 18 tundi pikaks. Ja see on olnud niimoodi juba 50 aastat. Ometi on ta kõigega rahul: tal on truud fännid ja pärast kontserti tänatakse teda lillesülemitega. Pealegi sooviks ta algaval aastal pooltsadat laval oldud aastat suurejooneliselt tähistada.