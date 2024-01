RAAMATUBLOGI: Kunstirestauraatorist Iisraeli spioon tegutseb taas. Pikka iga talle...

Piirideta krimikirjanduse maailmas on keeruline, kui mitte võimatu paremusjärjestust paika panna, et milline raamat või kirjanik on number üks, kaks ja nii edasi. Küll aga saab välja sõeluda eliidi, kelle kõik teosed võiksid või peaksid olema krimkafänni riiulil. Daniel Silva, täpsemini tema Alloni lood, kuuluvad kahtlematult eliidi sekka.

Pole sugugi vahet, kas Silva võiks olla eespool Henning Mankelli või tagapool Donna Leoni... Ta peab olema kogu täiega riiulil.

Silva suurus väljendub selles, et ta on loonud peategelaseks kuju, kes on iseenda vastand. Gabriel Allon on maailma üks parimaid kunstiteoste restauraatoreid, kes annab uue hingamise Euroopa kultuuripärandile. Ent samas teeb Allon ka kõrvaltööd – ta on Iisraeli salaluure üks parimaid spioone ja vajadusel nii-öelda probleemide lahendaja, kui tekib vajadus saata keegi Peetruse ette aru andma.

Õigupoolest peaks Silva raamatute tulemusena toimuma kahepoolne liiklus: krimkafännid saavad aimu kunstimaailmast – kusjuures suisa mingil määral isegi hariduse, kuid nad viitsivad kõiki neid teoseid ja stiile ja ajalugu täiendavalt uurida – ning kunstihuvilised näevad, milline on reaalne, kuigi varjatud maailm. Üks on selge – krimkafännid hindavad Silva teoseid ja on seeläbi haritumat, aga kas toimub ka vastupidine liiklus? Julgeks kahelda...

Aastad on möödunud ja ses teoses, „Tundmatu naise portree“, tõmbab Allon teisele tööle joone alla ning asub koos naise ja kahe lapsega elama Veneetsiasse. Võttes abikaasa tungival nõudmisel tavaelust puhukuse. Mis mõistagi ei kesta kaua, sest tal palutakse uurida ühe maali tagamaid ja välja selgitada, kas tegu on võltsinguga ja kui, siis kes selle lõi. Kõik see viib traagiliste sündmusteni – liiklusõnnetuseks maskeeritud mõrva ja teistegi tapatöödeni ning Allon peab olema taas oma teises elemendis.