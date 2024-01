FAKTIKONTROLL | Ei, Zelenskõi ei ostnud Hitleri propagandaministri Goebbelsi villat

Videos näidatud „lekkinud“ müügidokumentide koopia on võltsitud. Seda kinnitas nii BBC-le kui Saksamaa väljaandele T-Online notar Friederike Schulenburg, kelle nime on kasutatud võltsitud dokumentidel.

Sabine Melsi nimelisel ainsal sotsiaalmeediakontol X-is on varastatud profiilipilt. Tegelikult kuulub see USA näitlejale Alyssa Gadsonile. X-is on Sabine Melsi nimeline kasutaja varem teinud postitusi enamasti araabia keeles ja suurem osa jälgijatest on pärit Indiast ja Araabia maadest.

Isik, kes nimetab end Sabine Melsiks, on enda sõnul Berliini linna kinnisvarahaldusettevõtte BIM (Berliner Immobilienmanagement GmbH) endine töötaja. Videos räägib ta Saksa keeles, et tema endine kolleeg BIMist olevat saatnud talle Goebbelsi villa müügilepingu koopia. Väidetavalt ostis villa 2023. aasta oktoobris Ukraina presidendiga seotud offshore-firma Film Heritage Inc.

Esmalt ilmus 24. detsembril 57 jälgijaga Youtube’i kanalil „Sabine Mels“ video pealkirjaga „Zelenskõi ostis kurikuulsa Goebbelsi villa (Bogensee) 8 miljoni euro eest“ („Zelensky purchased infamous Goebbel’s villa (Bogensee) for 8 million Euro“). Kõik kolm selle kasutaja videot on postitatud 24. detsembril ja on seotud „antifašismiga“.

„Uudisteportaalid viitavad ka vallasvara BIM-i haldava kinnisvarabüroo endisele töötajale Sabine Melsile, kes avaldas dokumendi, mis kinnitas, et ettevõte Film Heritage Inc. omandas Bogensee villa,“ kirjutab Telegram.

Väidetaval müügilepingu koopial on mitu viga, mis tõendavad, et dokument on võltsitud.

Näiteks on sellelt näha, et tehingu olevat notariaalselt kinnitanud „Dr. Friederike Schulenburg, jurist – notar“. Schulenburg tõesti töötas kunagi notarina BIM-is. Praegu on ta üle 80aastane. Vastavalt Saksamaa föderaalsele notarimäärusele lõpeb notari ametiaeg 70-aastaselt.

Schulenburg töötab enda sõnul endiselt advokaadibüroos, kuid pole saanud notaritööd teha juba üle kümne aasta. Schulenburg kinnitas, et ei vormistanud oktoobris ühtegi müüki.

Schulenburgi sõnul on väidetav müügileping „suhteliselt kohmakalt kokku pandud“. Näiteks on sellele kirjutatud „Ostuleping“ („Kaufvertrag“), kuid sellist pealkirja pole tema sõnul olemaski. Lisaks on puudu pitsat, allkiri ja märge „kinnitatud koopia“. Ka formaalne kujundus ei vasta tema sõnul standarditele.

Pärast Hitleri režiimi kokkuvarisemist oli Bogensee piirkond Nõukogude Liidu kontrolli all ja kinnistu sai punaarmee baasiks. 1946. aastal anti see üle Ida-Saksamaa kommunistlikule noorsooliikumisele. Pärast müüri langemist asus seal sotsiaaltöötajate koolitamise keskus, Berliini politsei kasutas klassiruume konverentside korraldamiseks, rajati lasteaed jne.

Alates 2000. aastast on kinnistu seisnud tühjana ja selle omanik on siiani Berliini omavalitsus. Villa Bogensee pole kellelegi müüdud ega isegi müüki pandud. Seda kinnitas BBC-le BIMi esindaja.

Ka kohalikud poliitikud ütlesid väljaandele T-Online, et arvestades kinnistu ajalugu on kujuteldamatu, et mõni sellel asuv hoone eraldataks ja müüdaks lihtsalt eraviisiliselt maha. Samuti oleks Berliini valitsus sellest avalikult teatanud.

Kinnistu võimalikku müüki suhtutakse kriitiliselt, et see ei satuks paremäärmuslastest Hitleri fännide kätte. 2016. aastal ütles BIM-i juht Birgit Möhring, et hoonel on probleeme kütte ja veega ning fassaad ja katus on halvas seisus. Möhring nimetas kinnistu taastamiseks vajalikke kulutusi põhjendamatuks ja pakkus välja villa lammutamist.

30. detsembril postitas valeväite Zelenskõi väidetava villaostu kohta ka Venemaa Lõuna-Aafrika saatkonna ametlik X-i konto. Seejärel ilmusid samasugused uudised sotsiaalmeedias ja kümnetes Venemaa kanalites, näiteks RIA Novosti, Комсомольская правда ja Sputnik.

Venemaa on varem tootnud arvukaid valeinfo-kampaaniaid Zelenskõi vara ja väidetavate salatehingute kohta. Näiteks levis mõni nädal tagasi valeinfo, et Zelenskõi ostis Floridasse villa ja sai Ameerika kodakondsuse.

Venemaa üks strateegiline narratiiv, mida otseselt toidab valeinfo Goebbelsi villa kohta, on Zelenskõi ja terve Ukraina seostamine natsismiga. Nn „Ukraina denatsifitseerimist“ kasutab Venemaa siiani ettekäändena sõja põhjendamiseks.

Otsus: vale. Võltsitud müügilepinguga levitatakse valet, et Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ostis Berliini lähedal asuva Hitleri propagandaministrile Goebbelsile kuulunud villa. Tegu on otsast lõpuni võltsitud looga, mille eesmärk on laimata Zelenskõit ja levitada läänes Venemaa strateegilisi narratiive.