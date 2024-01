ANALÜÜS | Homme käib pauk, mis võib Eesti poliitika pea peale pöörata. Sotsid kasvatavad jõuõlga

Nüüd on sotsiaaldemokraatide esimehel Lauri Läänemetsal võimalik soovi korral Reformierakonnale pakkuda, et valitsetagu Toompeal edaspidi ilma Eesti 200-ta.

Eesti Päevalehele teadaolevalt tekib homme Keskerakonnast lahkumiste tagajärjel olukord, mille tulemusena on Reformierakonnal ja sotsiaaldemokraatidel kahepeale kokku vähemalt 51 häält. Eesti 200 esimees Margus Tsahkna on nii mulluste koalitsiooniläbirääkimiste käigus kui ka hiljem esile toonud, et neil on Reformierakonnaga kahepeale 51 kohta. Seda on öeldud justkui ninanipsuna mitmesuguseid nõudmisi esitavatele sotsiaaldemokraatidele – valitseme koos teiega, aga me ei pea seda tegema.