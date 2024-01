Raivo Heina vastulöök: investeerimine pole lihtne ega kiire. Virisemise asemel tee järgi või osta ära

Kui alustada pealkirjast, siis see on juba vastuoluline. Seal räägitakse ratsa rikkaks saamisest. Tekstist aga selgub, et ükski suunanäitaja ei räägi kiirest heaolust, vaid pikaajalisest pühendumisest ja raskest tööst. Kummast me siis räägime?

Jõukaks saamine ei ole müüt, vaid eesmärk koos strateegiaga. Jõesaar räägib lotopiletitest kui lootuse müüjatest, kuid finantsvabaduse saavutamine ei ole sugugi sama, mis loteriipilet – see on pikaajaline plaan ja distsipliin. Jah, on õige, et finantsvabadus nõuab tööd, säästmist ja investeerimist, aga erinevalt loteriist, on siin edu suuresti mõjutatav isiklike otsuste ja harjumustega.

Miljon eurot on laest võetud summa finantsvabaduseks. „Teadupärast“ ei ole fakt, vaid autori enda soovunelm. See number võib tunduda hirmutavana, kuid finantsvabadus on individuaalne ja sõltub inimese elustiilist, kuludest ja eesmärkidest.