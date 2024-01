AJUTEHAS | Tehisaru muutub eesti keeles elusolendiks

„Ei saa öelda, et elus-elutu eristus üldse mingit rolli ei mängiks (sest kust muidu tulevad arvamused, et see on oluline), kuid tegelikus kasutuses on hoopis olulisem, kas räägime tuntud referendist või millestki kontekstis uuest ja rõhutatust. Nii et minu lühike kokkuvõte asjast on selline, et kui kasutame tehisintellekti kohta asesõnaga „ta“ (eriti just lühikese vormiga, „tema“ on natuke „elusam“), siis me tegelikult ei ütle mitte midagi selle kohta, kas peame teda(!) elusaks või elutuks. Nii et kasutage julgesti sõna „ta“, kui tundub „normaalne“. Iseasi, muide, on „kes“ ja „mis“, näiteks „Tehisaru, mis/kes leidis õige vastuse“.“