Põhja-Korea sõjalisest abist on viimaste kuude jooksul palju juttu olnud, aga tõendusmaterjali napib. USA poolt on räägitud sadadest konteineritest, mis on Põhja-Korea poolt Venemaale antud ja muljetanud on ka Venemaa sõjaväelased Põhja-Korea suurtükimürskude viletsa kvaliteedi osas, aga tõendusmaterjali ikkagi napib.