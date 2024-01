Keskerakondlased: lahkujate ebalus viitab, et endiste keskerakondlastega manipuleeriti ja meelitati neid erakonnast lahkuma

Täna said teatavaks konkurentide ammu planeeritud ja Keskerakonna vastu suunatud rünnakud, mille tulemusena lahkusid erakonnast mitmed kogenud poliitikud, sealhulgas Tanel Kiik, Andre Hanimägi, Ester Karuse, Enn Eesmaa, Jaak Aab ja Kersti Sarapuu. Iga lahkumine on mõistetavalt erakonnale suur kaotus, kuid täna jääb mulje, et lahkujate põhjendused on väheusutavad ja ebaselged.