FAKTIKONTROLL | Kas Mihhail Kõlvarti väide uutest Keskerakonna liikmetest vastab tõele?

TSITAAT | Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles oma selleneljapäevasel pressikonverentsil: „Jah, erakonnast on inimesi läinud ja palju kahjuks. Aga just praegu on see protsess pidurdunud ja olukord on stabiliseerumas ja vastupidi, viimase kolme kuu jooksul käib teine protsess, mida ei olnud viimase poole aasta jooksul pärast valimisi – tulevad uued liikmed.“