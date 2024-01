FAKTIKONTROLL | „Pfizeri dokumendid“ ei tõesta viieaastast massilist rahvastiku vähendamise kava

Reutersi faktikontroll on selle valeinfo ümber lükanud juba kaks aastat tagasi. Kõrvalnähtude aruanne ei näita selle perioodi jooksul vaktsineeritud rasedate naiste koguarvu, mistõttu on aruande andmete põhjal võimatu arvutada nende rasedate naiste osakaalu, kellel on esinenud kõrvaltoimeid. Pole ka teada, kas just vaktsiinid on neid kõrvalnähte põhjustanud, sest põhjuslikku seost pole tõendatud.

The Exposé artiklis väidetakse, et raporti 12. leheküljel olevad andmed tõendavad koroonavaktsiinide põhjustatud rahvastiku vähenemist. 12. leheküljel on andmed kõrvalnähtude kohta, millest on teatatud vaktsiini saanud rasedad või imetavad naised.

Vanglaplaneet refereerib Briti portaali The Exposé artiklit, milles räägitakse nn Pfizeri dokumentidest. Tegelikult on need dokumendid Pfizer-BioNTech koroonavaktsiini müügiloa järgsete kõrvalnähtude analüüsiaruanded. Artiklis räägitakse raportist , milles vaadeldi kõrvalnähtude aruandeid 1. detsembrist 2020 kuni 28. veebruarini 2021 63 riigist.

Deagel ei ole kuidagi seotud USA julgeolekuasutustega, vaid on kellegi vabast tahtest loodud vandenõuteooriatel põhinev rahvaarvu muutusi prognoosiv veebileht. Selle ennustused on olnud korduvalt valed.

„Konfidentsiaalsetes dokumentides, mille Pfizer esitas USA Toidu- ja Ravimiametile (FDA), on mainitud globaalse luure- ja konsultatsioonifirma Deagel prognoosi. Selles märgitakse, et 2025 on aasta, mil tuleb ilmsiks Wuhani koronaviiruse vastasest „vaktsineerimisest“ tingitud massiline genotsiid,“ kirjutab portaal.

Ka kõik muud kõrvalnähtudest teatamise süsteemide kaudu kogutud andmed on piiratud. Näiteks ei tõenda teatatud juhtumid, et kõik kõrvaltoimed on põhjustatud vaktsineerimisest ja andmeid ei saa kasutada kõrvaltoimete esinemissageduse arvutamiseks.

Pole ka ühtegi tõendit, et väidetav „globaalne luure- ja konsultatsioonifirma“ Deagel oleks kuidagi seotud USA sõjaväeluurega, NSA, ÜRO või Maailmapangaga. Ka nn Pfizeri dokumentides pole kuskil Deageli prognoosidest juttu.

„See veebisait on mittetulunduslik, tehtud vabast ajast ning me pakume oma teavet ja teenuseid sellisel kujul nagu see on, ilma täiendavate selgituste ja/või garantiideta. Me ei ole seotud ühegi valitsusega mingil viisil, kujul ega vormis. [...] Võtke arvesse, et prognoos pole midagi muud kui mudel, olgu see siis vigane või õige,“ seisab Deageli veebilehel.

Deageli ennustuste järgi väheneb 2025. aastaks Ühendkuningriigi rahvaarv 77,1 protsendi võrra. „See on suur hulk inimesi, kes eeldatavasti surevad vaid kahe aasta jooksul,“ kirjutab Vanglaplaneet. Deagel ennustab, et 2025. aastaks väheneb USA rahvaarv 68,5 protsendi võrra.

Deageli veebilehel pole „rahvastiku vähendamise“ ennustused 2025. aastaks enam kättesaadavad, kuid on alates 2020. aastast arhiveeritud . Veebilehe ennustused põhinevad vandenõuteooriatel.

Deagel selgitab rahvastiku vähenemist kui Suurt Lähtestamist, mis on „järjekordne katse aeglustada massiivselt loodusvarade tarbimist ja seega pikendada praeguse süsteemi eluiga“.

„Nagu Covid on tõestanud, ei suuda multikultuursust ja äärmuslikku liberalismi omaks võtnud lääne ühiskonnad toime tulla tõeliste raskustega.“ Veebileht väidab ka ekslikult, et kliimamuutused on „pettus“ ja et peatselt on tulemas tuumasõda.