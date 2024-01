RAAMATUBLOGI: Võrratu vastandite krimi-põkkumine – juurdlust juhivad kerjus ja prints

Just nii. Vanema põlve mõistes mõttetu lödipüks, aga tegelikult lahe noor mees, üksikisa, pärit sügavaimast vaesusest ja kuritegelikust keskkonnast, kust otsustas välja rabeleda. Ent tigedus esimese maailma vastu on jäänud, ning teise maailma kõnepruuk ja iroonia. Lisaks taltsutamatus, ülekeemine ja tagajärgedele mittemõtlemine. Kõik see annab kokku sulaselge mittepolitseiniku, ainult et Ryan on politseinik, vaatamata sellele et väärkohtles Salisbury piiskoppi ja saadeti Themes Valleysse pagendusse. Sest ta on liiga hea – märkab detaile ja laob neist õige pildi – et mitte olla politseis.