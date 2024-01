RAAMATUBLOGI: Lohetätoveeringuga tüdruk on täiega tagasi!

Salander on ilmselt üks ägedamaid ja meeldejäävamaid tegelasi kirjanduse ajaloos. Kahvatu ja androgüünne noor naine, kellel on lühikesed ronkmustad juuksed, augustatud nina ja kulmud. Arvutihäkker hüüdnimega „Wasp“, võitluskunstide valdaja, eideetilise mäluga. Megarikas, üksildane, bi. Asotsiaalne ja introvertne, kes ei allu ühiskondlikele normidele. Salanderi vastased kirjeldavad teda kui haiget, mõrvarlikku, hullumeelset, paranoilist, obsessiivset psühhopaati. Aga psühhopaat Salander ei ole, kinnitavad Lohetätoveeringuga tüdruku olemust põhjalikult uurinud psühholoogid. „Kuigi Salander on antagonistlik ja vägivaldne, ei näi tal puuduvat südametunnistus, mis on psühhopaadi iseloomulik tunnus. Kuigi ta ei pruugi alati järgida ühiskonna reegleid, on tal siiski moraalipõhimõtete kogum, mis järgib õige ja vale koodeksit,“ selgitavad doktorid Melissa Burkley ja Stephanie Mullins-Sweatt.