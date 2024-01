KUULA | Kremli propaganda töötab täistuuridel. Kuidas on olukord Eestis?

Pavel Ivanov tegeleb muuhulgas ka Venemaa propaganda jälgimise ja uurimisega. Ivanovi sõnul on Eesti jaoks kõige ohtlikum just see, kuidas kohalikud Venemaa jutupunkte siiani edasi levitavad. „Venemaa või Vene meedia propaganda, mis tuleb naaberriigi seest ja on suunatud meile, on palju lihtsam ära tunda,“ selgitas ta. Seda seetõttu, et levitajad tihtipeale ei varja seda, et tahavad oma auditooriumi mõjutada.