EKRE kiri WHO juhile pani Reutersi faktikontrolli tegema

Novembri lõpus kirjutasid 10 EKRE riigikogulast ja keskerakondlane Aleksandr Tšaplõgin Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) juhile kirja, milles teatasid, et lükkavad tagasi rahvusvahelise pandeemialepingu uuendamise, sest see ei ole vastavuses Eesti parlamendi ja valitsuse seisukohtadega.