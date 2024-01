Ametist lahkuv kaitseväe juhataja hakkab tegelema hobiarheoloogiaga

Eile tabas avalikkust korralik uudispomm: Eesti Päevaleht tõi avalikkuse ette teate, et kaitseväe juhataja kindral Martin Herem on otsustanud ametist lahkuda ja on esitanud kaitseminister Hanno Pevkurile tagasiastumispalve. Soovist lahkuda tegevteenistusest oli Herem peale kaitseministri teavitanud ka peaministrit ja presidenti.