VÕITLEV SÕNA | Parempoolne: kui soovime jätkata elu vabade inimestena vabal maal, peame ise oma elu eest rohkem vastutama

Sotsiaaldemokraatide maksutõusudele kaasaelamisest jääb kõlama sõnum, et meie ühiskond ja majandus on täis probleeme, mille lahendamiseks on riigi aktiivsem osalus hädavajalik. Lihtsalt öeldes: kui inimesed tahavad, et lapsed käiksid koolis, haiged ravitaks terveks ja vanaemale saaks külla sõita bussiga, siis on vaja tõsta makse ehk võtta inimestelt rohkem raha.