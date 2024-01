RAAMATUBLOGI: Ära satu sinna, kuhu pole vaja. Kui oled koduabiline...

Juba „Koduabiline“ oli korralik psühhokrimka, lihtne selline, aga jutiga loetav. Et siis segase (vangla)minevikuga Millie saab tööd toredas perekonnas, kus tuleb kodu korras hoida, valmistada hõrku roogi ja aeg-ajalt hoida last. Ainult et kõik pole kaugeltki nii tore, nagu esmapilgul paistab. Õigupoolest on kõik tagurpidi ning ühel hetkel hakkab juhtuma.