FAKTIKONTROLL | Kas Kaja Kallasel on õigus, et Eesti maksukoormus ei tõuse sel aastal võrreldes eelmisega?

TSITAAT | 9. jaanuaril oli ETV „Esimeses stuudios“ külas peaminister Kaja Kallas, kes uue aastaga saabunud maksutõusude kriitikale vastates väitis, et maksukoormus see-eest ei muutu, öeldes järgmist: „Kui me võtame puhtalt absoluutnumbrites, siis need tõusud ei ole ju suured - maksukoormus ei tõuse, meil on Euroopa Liidus tagantpoolt viies maksukoormus.“