Sotsiaalkaitseminister soovib viia rehabilitatsiooni oma kulurealt tervisekassa alla. Tervishoius selleks raha pole

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo vastutusala ametnikud on valmis saanud uue seaduseelnõu väljatöötamise kavatsuse. Dokumendis kirjeldatakse soovi viia rehabilitatsiooni rahastamine, mida on seni tehtud suuresti sotsiaalkindlustusameti (SKA) eelarvest, 2026. aastast tervisekassa ning osaliselt ka haridusvaldkonna ja kohalike omavalitsuste alla. Dokument on saadetud juba ka valdkonna osalistele, et nad selle kohta mõtteid avaldaksid. Selgub aga, et enne selle kavatsuse koostamist ei olnud ministeeriumi sotsiaal- ja tervisevaldkonna esindajad selles üleminekus veel kokku leppinud, sama kehtib hariduse ja KOV-ide kohta.