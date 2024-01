JUHTKIRI | Vererahal pole kohta Eesti poliitikas

Tuleb välja, et Eestis enim Venemaalt kaupa vedanud ettevõte on Vero Logistics OÜ. Enne Venemaa täiemõõdulist kallaletungi Ukrainale firmal käivet peaaegu polnudki, kuid sestsaadik on see toimetanud Euroopa Liitu ligi 780 miljoni euro eest agressorriigist pärit rauda ja rauamaaki. Kaup pärineb kaevandustest, mis kuuluvad Kremliga tihedalt seotud oligarhile Ališer Usmanovile.