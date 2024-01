Regionaal- ja põllumajandusministeerium leidis raha lisatasu maksmiseks

Eelmise aasta lõpus kinnitas regionaal- ja põllumajandusministeerium, et nad ei maksa oma töötajatele lisatasu, kuid nad tegid seda jaanuaris siiski.

Möödunud aasta detsembris kirjutas Eesti Päevaleht ülevaate, missugused ministeeriumid ja omavalitsused leidsid eelarveliselt keerulisel ajal raha, et maksta töötajatele lisatasu. Toona teatasid vaid kaks ministeeriumit, et nende töötajad pidid lisatasudest suu puhtaks pühkima. Nii haridusministeerium kui regionaal- ja põllumajandusministeerium kinnitasid, et ei plaani preemiaid maksta.