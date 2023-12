Pidu katku ajal. Ministeeriumite töötajad saavad tuhandeid eurosid preemiat

Osa ministeeriumeid pole veel otsustanud, kui palju nad lisatasudeks maksavad, ent kui hinnata eelmise aasta summasid, mis on Eesti Päevalehe andmetel samas suurusjärgus tänavuste boonustega, siis kulub lisatasudeks tänavu ja tuleva aasta alguses ligi viis miljonit eurot. Meenutuseks: suvel pidid ministeeriumid leidma kärpekohti ja sügiseks selgus, et kokku suudeti kraapida ainult 50 miljonit eurot. Sel esmaspäeval tunnistas riigisekretär Taimar Peterkop ERR-ile, et kokkuhoidu leiti tulevaks aastaks siiski 41 miljonit eurot.