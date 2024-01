Toomas Tammik Andres Laisale: jõukad omavalitsused võiksid mõista hajaasutuste eripära

Laisal on sada protsenti õigus, et hajaasustuses elu korraldamine on kallis. Aga ta pakub ka, et elu edukaks korraldamiseks peaks igas omavalitsuses olema korralik tõmbekeskus ja vähemalt 11 000 elanikku, mis tagaks jätkusuutlikkuse. Eriti vananeva elanikonnaga piirkondade puhul oli selge, et elanikkonna vähenemine jätkub ja maksubaas jätkab kahenemist.