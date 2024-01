RAAMATUBLOGI: Ringkäik kunstiajaloos, keskendudes vaid kummalisele, unustatule ja jaburale

„Teatud mõttes on üks kunstiteos täiesti võimatu asi – väike aegruumis kaasaskantav anomaalia, mille puhul selle lugu ja tähendus on mahult ja kaalult kordi suuremad kui teose konteineri füüsilised mõõtmed. Need teosed on tähenduse tumedatest tähtedest kõige tihedamad, illustreerides seda, kuidas kunst on olnud meie liigi jaoks ühtne keel juba keele enese tekkimist,“ kirjutab autor eessõnas.