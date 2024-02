RAAMATUBLOGI: Kummaline kaelkirjak, pooletuhande-aastane polaarhai, lembeluulet inspireeriv vombat, kuldmutt ja teised loomad

Autor võtab ette 22 teada-tuntud eluvormi, kirjeldades neid värvikalt ning vaadates ajalukku, kuidas Homo Sapiens on antud isendeid mõistnud.

Näiteks kaelkirjak. Rooma poeet Horatius olnud terav kaelkirjakuvastane, sest: „Kui kunstnik on otsustanud paigutada inimese pea hobuse kaela otsa või kui kauni naise keha lõpeb eemaletõukava musta kalasabaga, kas teie, mus sõbrad, suudaksite naeru alla suruda? Las töö olla selline, nagu sulle meeldib, kuid las ta olla tervik, üks asi.“

Üks mu hea kolleeg kehtestas kaelkirjaku kummalisuse sünonüümiks. Kui keegi teatas, et miski on kummaline, kõlas vastus: „Kaelkirjak on samuti kummaline, aga ta on olemas.“.

Piiritaja, kes lendab elu jooksul nõnda palju, et jõuaks kaks korda Kuule ja tagasi ja veelkord Kuule. Polaarhai elab 500 aastaseks, vombat inspireerib lembeluulet, hüljes oskab kurguhäälega öelda „Tere, tere, tule siia!“, küll inglise keeles, karupoja lakkus ema õigesse vormi, arvati, jänest süües omandab su keha seksuaalse veetluse üheksaks päevaks, jne... Lahedad lood seega.

Paraku on ka häirivat. Nimelt iga looma-linnu-kahepaikse puhul suudab autor kinnitada, et see on inimtegevuse tõttu hävimise äärel. Aga heakene küll, tema võtab asja globaalsest vaatevinklist ega arvesta, et Maarjamaal jalutavad karud linnatänavail ning huntide arvukust tuleb kärpida, sest vastasel korral kaovad siinmail lambad.