Jaak Allik: näitlejate streigil on mõtet vaid siis, kui see toimuks ühiselt kõigi teiste kultuuritöötajatega

2015-2019 kultuuriminsitriks olnud Indrek Saar suutis alampalka jõudsalt tõsta, sest see on ainus palganäitaja, millest ametnikud ja riigikoguliikmed aru saavad. See aga tähendas palgataseme ebaõiglast ühtlustamist kultuuriasutuste sees. Nüüd on vahe hakanud jälle kärisema ja käesoleval aastal on õpetajate miinimumpalk 1820 ja näitlejate oma 1600 eurot kuus. Üle selle taseme saavad igas teatris palka vaid üksikud näitlejad. Kolmapäevasest Eesti Päevalehest võisime lugeda, et majanduslikult tulevad toime töötajad, kes teenivad 2011-eurost brutopalka - see ongi vastus küsimusle, milles näitlejate palgaprobleem seisab.