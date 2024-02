Selgusid tänavused Muuseumirottide võitjad

Teadustrükis: „Keeruliste aegade kiuste. Gustav Ränga päevikud 1939–1948“ Eesti Rahva Muuseum. Raamatu koostajad on Marleen Metslaid ja Indrek Jääts.

Teadusüritus: „Michel Sittow Põhjas? Altariretaablid kahekõnes. Teadusürituste sari 2021–2023.“ Eesti Kunstimuuseum – Niguliste muuseum. Näituse peakuraator on Merike Kurisoo.

„Mariann Raisma on olnud Eesti muuseumimaastiku innukas uurija, arendaja ja eestkõneleja. Tema juhitud ning heli,- performance- ja raadiokunstniku Patrick McGinley teostatud heliinstallatsioon kõlas toomkiriku varemete peaportaali alal eelmise aasta juulist septembrini ning kutsus kuulajaid ajarännakule ning mõtlema sellele, millist tähendust kannavad varemed tänapäeval. Mariann Raisma uuenduslikud ja hoogsad ideed pakuvad võimalusi hoida erinevate meediumite kaudu tähelepanu all Tartu ülikooli pärandit. Mahukate arendus- ja näituseprojektide kõrval jõudis 2023 ta museoloogiaalase doktoritöö kaitsmiseni, mis on oluline laiemalt Eesti muuseumide ajaloo ja muuseumvälja mõistmiseks ning arendab eestikeelset museoloogiat,“ ütles Eesti Muuseumiühingu juhatuse esimees Kerttu Männiste.