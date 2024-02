Vene keele pealetung kinodes ja eesti keeles kõnelev Tom Hanks

Kas tänu tehisintellekti arengule võivad maailmakuulsad näitlejad hakata filmides näitlema eesti keeles? Kuidas mõjutab Eesti filmiturgu ühe suure kinoketi üleolek? Miks on kinokavad täitunud vene keelde dubleeritud, pahatihti isegi riigikeelsete subtiitriteta täiskasvanutele mõeldud mängufilmidega, samal ajal kui eesti keelde dubleeritakse üldjuhul ainult laste- ja perefilme? Nendele ja teistele küsimustele vastas Uku Toomet, Eesti ühe vanima ja edukaima järeltootmisega tegeleva ettevõtte Orbital Voxi omanik. Rääkisime peamiselt filmidublaažiga seotud teemadest ja katsumustest: eesti keelde on firma dubleerinud sadu tuntud filme ja reklaame. Selles vallas kujundatakse ka tulevikku, aidates arendada välismaiste internetihiidude tehisintellekte, et need hakkaksid eesti keelt kõnelema.