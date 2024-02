FAKTIKONTROLL | Ei, kliimaministeeriumi töötajad ei teeni 17 000 eurot kuus

Nimelt on inforegistri leheküljel Storybook näha, et kliimaministeeriumis töötab 310 inimest, kelle keskmine brutotöötasu on 17 327 eurot kuus. Kui see vastaks tõele, oleks tegemist üheksa-kordse Eesti keskmisega. Tegelikult ei ole andmete esitamisel arvestatud ministeeriumi all olevate üksustega, näiteks Keskkonnaametiga.

Statistika Artiklis analüüsitud postitus on nelja päevaga jõudnud 270 tuhande Facebooki kasutajani. Seda on edasi jagatud enam kui 1800 korda, kommenteeritud üle 70 korra ja postitus on kogunud enam kui 300 reaktsiooni.

Samal teemal kirjutas ka EKRE portaal Uued Uudised, mis nimetab kliimaministeeriumi justkui „ministeeriumide ministeeriumiks, kuhu koondatakse praegu nii raha kui inimesi.“ „Rohepesu käib, raha voolab, kuid õpetajatele jagub sellest vaid näpuotsaga,“ lisati valeväidete juurde.

Faktid

Andmed on pärit Storybook’i inforegistrist, kus on ka kirjas, kuidas süsteem algandmeid tõlgendab - arvestatud keskmine töötasu on hinnanguline, need genereerib algoritm.

Kliimaministeeriumi avaandmetes kajastuvad ka ministeeriumi allasutuste tööjõumaksud, näiteks Transpordiameti omad. See tähendab, et töötajaid on tegelikkuses rohkem ja reaalne keskmine töötasu väiksem.

Eesti ametnike palgad on avalikult kättesaadavad. Kõige suurem palganumber, mida ametnik riigiasutuses viimaste andmete põhjal saab, on veidi alla 8500 euro kuus.

Nagu on näha postituse kuvatõmmisel ja selle juures oleval viitel, siis on väidetav keskmine palk võetud Score Storybook (SSB) inforegistri leheküljelt. SSB on ka oma leheküljel välja toonud, kuidas registri keskmisi arvutatakse ning miks need ei ole täpsed. Lehel on kirjas nii :

Kuna töötajate arv on kvartali viimasel päeval töötanud isikute arv ja tasutud tööjõumaksud kvartali jooksul kassapõhiselt tasutud summa, siis saab üheselt (mõistlikult) järeldada, et arvestatud keskmine töötasu on hinnanguline, sest töötajate arv ja tööjõumaksud kvartalis ei ole alati täpselt üks ühele võrreldavad ettevõtte enda reaalaja raamatupidamisega.

Just seetõttu on ka tekkinud sinna kliimaministeeriumi palkade juurde ulmesumma, sest tööjõumaksud on esitatud koguulatuses, ent töötajate arv on tegelikkusest väiksem.