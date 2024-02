RAAMATUBLOGI: Elu Islandil võib olla muserdav, kuid sealsed krimkad on head

Raamat jutustab mitut lugu, mis lõpuks kokku jooksevad. Näikse, et tol saarel valitseks paranoiline atmosfäär ning suur ja must masendus. Ent samas on Islandil mingi isepärane lummus, mis köidab endasse. Ühest küljest võib islandlasi mõista, teisalt mitte mõista, aga lõpuks on nad meile lähemal, kui alatise päikese all elavad inimesed. Mistõttu Island sobib krimiromaanideks märksa enam, kui elustiili lugudeks. Aga jah, elu võib seal saarel olla meie mõistes muserdav, kuid krimkad on head.