20 aastat Facebooki. Lõbusate müksamistega asendamatuks suhtluskanaliks kujunenud platvormist sai andmete müüja ja valeinfo võimestaja

Nüüdseks on sellest tudengite projektist välja kasvanud maailma suurim sotsiaalmeediavõrgustik, millel on üle kolme miljardi aktiivse kasutaja. Facebooki emaettevõte Meta Platforms on üks maailma suurimaid – selle turukapital on triljon dollarit. Oma rivaalid on ettevõttel õnnestunud üle kavaldada või ära osta, nagu juhtus näiteks Instagrami ja WhatsAppiga.