KULTUURIBIIT | Muusik Maarja Aarma playlist

26. jaanuaril ilmus Maarjal ansambliga Maarja Aarma MA nende värskeim looming, videosingel „Walk Me Home“. „See on lugu südame järgi elamisest, kuidas ta aitab meid pimedast hetkest valgesse ning kogu selle protsessiga kaasnevast vabanemise tundest,“ avab Maarja loo tausta.

Maarja koos bassist Janno Trumpi, klahvimängija Madis Muuli ja trummar Dmitri Nikolajevskiga ühendavad omavahel souli, neo souli, vokaalpopi ja skandinaavialiku džässi žanrid. Maarja Aarma MA gruuv, kõlamaastikud ja meloodiad kannavad läbi haaravate lugude. Nad on avaldanud kaks stuudioalbumit. Debüütalbumile „Connected Through“ järgnes lühialbum „Queenland“, mis pälvis Raadio Tallinna kuu plaat (veebruar 2022) tiitli. MA muusika kogus tunnustust ka ülemaailmsel laulukirjutamise võistlusel International Songwriting Competition. Singel „Hazy Day“ lennutas nad konkursi finalistiks ning laulud „A Sparkle“, „Give A Little Faith“ ja „Don’t Throw This Heart Around“ kindlustasid poolfinalistide kohad.

Maarja Aarma ütleb oma muusikavaliku kohta nii: „Need lood viivad mind rännakule ning panevad unistama. See on tore vaheldus argiste toimetuste vahele. Kes teab, kuhu leitud unistused meid elus viia võivad.“

Jacob Collier - Hideaway

Kui päikesetõusu saaks muusikaliselt edasi anda, oleks „Hideaway“ see lugu. Selle lauluga algas minu tutvus Jacobi loominguga ja nüüdseks olen kujunenud fänniks. Kaks aastat tagasi Glasgow’s tema kontserdi nägemine oli võimas kogemus. Muusikaline meisterlikkus ja artisti soe side publikuga oli sundimatult ühendatud. Kellegi ego jalgu ei jäänud. Olid sa publikus või laval, kõik olid võrdsed muusika ees.

Stevie Wonder - I Wish

Armastan selle loo bassikäiku. Kuulsin laulu esimest korda umbes 15 aastat tagasi ning siiani haarab lugu mind oma esimesest noodist kaasa.

Mathias Eick - At Sea

Norral on mu südames eriline koht ning just sealt on trompetist Mathias pärit. Ta muusika lummab. At Sea kätkeb endas lihtsust, rahu ja maandatuse tunnet.

Lenna - Kogu tõde Jüriööst