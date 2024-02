KUULA | Miks intervjueerib Tucker Carlson Putinit ja mida peab sellest teadma?

Miks? Seda arutavad stuudios uurivad ajakirjanikud Martin Laine ja Holger Roonemaa, kes analüüsivad nii Carlsoni tausta, kallutatust kui ka ohtu, et ta jätab olukorrast Ukrainas ja Venemaal vale mulje. Carlsonil on ainuüksi Twitteris pea 12 miljonit jälgijat, ta käsitleb tihti poliitilisi teemasid ning on USA vabariiklaste seas väga populaarne. Just nendel põhjustel mõjutab intervjuu suure tõenäosusega seda, kuidas näevad ameeriklased edaspidi sõda Ukrainas ja kas nad on veel valmis Ukraina edu toetama.