SÕJARAPORT | Teet Kalmus: läänes armastatakse ainult võitjaid ja Zelenskõi lubas võitu - aga Zalužnõi oli realistlik

Eemalt vaadates võisid tunduda Zelenskõi ja Zalužnõi omavahelised suhted kui mitte pilvitud, siis vähemalt poolpilves, millest ka päikest tihtipeale läbi paistab, aga reaalsus paraku erines sellest oluliselt. Zalužnõi tugevus on strateegilise mõtlemise võime sõjalises plaanis, seda on antud vähestele. Ta õppis Suurbritannias ja sai hariduse, mis erines tuntavalt nõukogude omast, aga paljud Ukraina armee ohvitserid olid ja on n-ö nõukogude kooliga.