RAAMATUBLOGI: Võrratud loomajutud, mis on haagitud tänapäeva: lennuk ja kameeleon, bensiinihind ja meritigu, Nokia ja lameuss, sündimus ja kukkurkärp...

Minevik tuli hoobilt meelde, lugedes Niko Kettuneni suurepärast raamatut, kus on avaldatud tema parimad ajalehes „Helsingin Sanomat“ ilmunud loomalood, lühikesed, harivad, õpetlikud ja säravad. Just säärast rubriiki loeks siinmailgi iga päev ning mõnuga.

Kettuneni lood kõiksugu elajatest teeb erakordseks see, et need on seotud päevasündmuste ja poliitikaga. Näiteks...