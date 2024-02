„Mis saab kogukonnast ilma koolita?“ Väikeste gümnaasiumide sulgemise plaan külvab KOV-ides palju segadust

Haridus- ja teadusministeerium on koostanud nimekirja alla 100 õpilasega gümnaasiumidest, et alustada omavalitsustega läbirääkimisi nendesse vastuvõtt lõpetada. Kuivõrd eesmärk on tekitada parem koolivõrgustik, on vallad veendunud, et gümnaasiumi pidamise ainus mõõdupuu ei tohiks olla üksnes õpilaste arv või raha.