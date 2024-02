KULTUURIBIIT | Improteatri näitleja ja loomejuhi Merilin Kirbitsa playlist

Mingo Rajandi albumi „Elajannad“ pala „How It All Began“

Näitlejana klammerdub muusikat minu külge ka teatrist. See pala on pärit samanimelisest lavastusest „Elajannad“, mille sisu on ühe Naise CV, Curriculum Vitae - elu jooksurada, mille alguspunkt on sünd, mille lõpp-punkt on surm, kuid võib-olla ka vastupidi. Tunnetan selles sügavate nähtamatute juurtega naise ürgset väge, mis annab jõudu. Muusika, mis annab väge.