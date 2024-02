RAAMATUBLOGI: Elu Maal tekkis Odessas: Aabramil sündis Iisak, Iisakul Jakob...

Odessas on külalistel kaks võimalust: kas neil tõmmatakse nahk üle kõrvade või saavad mitu head kõhutäit naerda, kusjuures teinekord käib kaks ühes, kui üle kõrvade naha kaotanul on hea naljasoon.

Kõigele lisaks on Odessa huumoripealinn, ainult et kelle? Maailma? Juutide? Nõukogudemaa? Ukraina? On, kuis on, Odessa anekdoodid on väärt kraam.