Toomas Alatalu: valijatel seisab ees kolm aastat lõputute eneseõigustuste seedimist. Ehk teeks teisiti

Puhtast jõupoliitikast ja erisisuliste otsuste paketti panekuga on kaasnenud see, et pärast ainuõigeks kuulutatud otsuste järel need kohe unustatakse ja kapatakse edasi järgmise probleemi või „probleemiga“. Selmet üritada tehtut ja uut omavahel siduda, mis kinnistaks ka võime näha ja teha suurt pilti. Olgu selle näiteks õpetajate streigi lõpetamisotsusesse lisatud ja eriti rõhutatud „oluline punkt“ – streigime jälle, kui vaja? Kas ikka tõesti kõva sõna intelligentselt seltskonnalt, kust kohe hakkas tulema kurtmisi, et saadi vaid 17 eurot juurde? Tõsi, ka lubaduse tulevaseks reformiks, ent kogu streigi ajal keerles jutt vaid 10 miljoni euro üle!