Seejuures sõltub Ukraina vastupanuvõime agressioonile märkimisväärsel tasemel meist endist ehk lääne suutlikkusest aidata Ukrainat kõikvõimalike vahenditega. Valgust tunneli lõpus me veel ei näe, kuid me vähemalt teame, et tegemist on tunneliga ja lõpus on valgus. Peamine on mitte peatuda. Kui mitte kõik, siis paljugi on meie kätes.