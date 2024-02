Mart Võrklaev: ka meie tahtsime autodele madalamat maksumäära, aga see ei sobinud keskkonnakaitsjatele

Nõustun EPL 15. veebruari juhtkirjaga – kui me juba uut maksu kehtestame, soovides päriselt selle eesmärke täita, peaks meil olema lõpuni julgust seda nii ka vedada ja mitte ära lörtsida. Mootorsõidukimaks on eeskätt keskkonnamaks, mille eesmärk on autostumise vähendamine ja säästliku liikuvuse suurendamine ning inimeste suunamine keskkonnasõbralikumate sõidukite poole.