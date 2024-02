Henry Kattago: väikegümnaasiumite korrastamisega on kiire. Juba 4-5 aasta pärast ei pruugi neis jaguda õppijaid ega õpetajaid

Emotsionaalseid arvamusi on tekitanud haridus- ja teadusministeeriumi soov alustada läbirääkimisi kohalikele omavalitsustele kuuluvate gümnaasiumite tulevikuperspektiivi teemal. On arvamusi, et ministeerium tõttab maagümnaasiume sulgema ja kohalikku elu välja suretama. On ka neid, kes mõistavad, et tulevikuks tasub valmistuda juba täna ning kui 10. klassi kedagi peagi astumas ei ole, ei ole mõtet ka gümnaasiumi pidada.