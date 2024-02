Paul Keres minister Laanetile: minister proovib meedia kaudu mõjutada kohtupidamist

Nii juriidiliselt, poliitiliselt kui inimlikult tasandilt on tähelepanuväärne justiitsministri artiklit kokkuvõttev lause: „Kaitsmaks nii palju kui võimalik oma rahvast, see tähendab oma inimesi, teevadki riiklikud õiguskaitseorganid ja valitsus ka vastavat rahvusvahelist koostööd, mille üheks osaks on kurjategijate väljaandmine riikidele, eelkõige liitlastele, kes soovivad nende üle kohut mõista.“ Ainuüksi see üks lause toob esile kolm suurt probleemi, miks peaminister peaks kaaluma Kalle Laaneti jätkuvat sobivust justiitsministriks.