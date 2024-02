KUULA | KOOS partei uus infooperatsioon toimub koostöös Venemaa välisministeeriumiga

Mullu mais registreeritud KOOS erakonna üks asutajaliikmetest on hetkel riigireetmise süüdistusega vahi all, ning teine põgenes sama saatuse eest Venemaale. Kuid see ei takista erakonna aktiivse tegevuse jätkamist. Vastupidi - novembris löödi Peterburis käed teiste Baltimaade „koos-liikumistega“ ning nüüd viljeletakse üheskoos venekeelset uudistesaiti. Kõigel on üha selgem Kremli käsi sees.