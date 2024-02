RAAMATUBLOGI: Archer on tagasi! Hõrgutava krimilooga

Iseenesest on Archer multitalent ehk rööprähkleja, kes on kuulunud Suurbritannia parlamenti, kannab peeri tiitlit, istunud vangis jne... Ent raamatuinimesele on ta eelkõige suurepäraseid põnevikke loonud kirjanik. Meediamaailma kirjeldav „Neljas võim“ peaks olema kohustuslik kirjandus kõigile, kes tahavad mõista maailma. „Varaste aumõiste“, „Üheteistkümnes käsk“ on niisamuti käestpandamatud, aga... Tema 42 raamatust on maakeeles ilmunud vaid seitse, mis on ilmselge viga.