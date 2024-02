FOTOD | Allee galeriis avati Peeter Musta Pariisi-maalide näitus

Oma teise personaalnäitusega Allee galeriis jätkab eesti neohüperrealismi nimekamaid esindajaid Peeter Must stiilis, milles omavahel on võrdsetes osades värvifoto momentülesvõtte ning impressionistlik ja puäntillistlik tehnika. Must maalib Pariisi imagot ebakonventsionaalselt: teda huvitab sealnähtud inimeste omavaheline suhtlus, mitte kuulsad vaatamisväärsused.