Eesti Päevalehe, Delfi ja Eesti väitlusseltsi koostöös ilmuvas Faktikontrolli sarjas kontrollitakse seekord Varro Vooglaiu väidet, et jaanuarikuus oli Eestis Euroopa kõige kallim elekter, kõige kõrgem inflatsioon ning et Eestis on Euroopa kõige sügavam majanduslangus.