Raimond Kaljulaid Janek Mäggile: Putin võib tõepoolest olla kristlik härrasmees

Mullu täitis kokku lepitud 2% kaitsekulutuste eesmärgi vaid kolmandik NATO riike. Tänavu suureneb 2% klubi liikmete arv tublisti, kuid endiselt jääb vähemalt kolmandikul NATO riikidest kokkulepe täitmata. Sealjuures saavad kõik aru, et 2% kaitsekulutuste tase on ebapiisav. Sellest ei jätku, et tagada Venemaa heidutamiseks vajalikud sõjalised võimed.

Teiseks, mis puudutab diplomaatilisi pingutusi, siis need on loomulikult kogu aeg olnud ning neid tehakse jätkuvalt. Venemaaga on lääneriikidel endiselt diplomaatilised suhted ning mõistagi toimub erinevate kanalite kaudu ja erinevatel tasanditel ka lahenduse otsimine Ukraina sõjale. Valdavalt ongi lääneriikide poliitikute usk, et mingi hetk siiski algavadki läbirääkimised.