KOLUMN | Janek Mäggi: Eestis ei räägi keegi diplomaatiast, vaid sellest, et kohe tuleb sõda, relvastume hambuni

Tänaseks on hukkunud sadu tuhandeid inimesi, Berliini ööklubid ja Pariisi diskoteegid töötavad täie võimsusega, eurooplased ei usu hiljutise uuringu järgi, et ukrainlastel on mingitki lootust: sõda tuleb ära lõpetada ehk venelastega kokku leppida.